За четверть ученик получил 120 оценок. Сообщение о том, что он получил пятерку, несе?? 2 бита информации. Сколько пятерок ученик получил за четверть?
Информатика
За четверть ученик получил 120 оценок. Сообщение о том, что он получил пятерку, несе?? 2 бита информации. Сколько пятерок ученик получил за четверть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 пятерок 120:2, вроде так
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