В фирме 77 строителей распределили по трем бригадам так, что в первой бригаде оказалось на 5 строителей меньше, чем во второй бригаде, а в третьей- на 7 строителей больше чем во второй бригаде. Сколько строителей было в каждой ...

Математика
В фирме 77 строителей распределили по трем бригадам так, что в первой бригаде оказалось на 5 строителей меньше, чем во второй бригаде, а в третьей- на 7 строителей больше чем во второй бригаде. Сколько строителей было в каждой бригаде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X человек в бригаде x+(x+5)+(x+5+7)=77 3x+17=77 3x=60 x=20 в первой бригаде 20 во второй 20+5=25 в третьей 25+7=32
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