В фирме 77 строителей распределили по трем бригадам так, что в первой бригаде оказалось на 5 строителей меньше, чем во второй бригаде, а в третьей- на 7 строителей больше чем во второй бригаде. Сколько строителей было в каждой ...

Математика

В фирме 77 строителей распределили по трем бригадам так, что в первой бригаде оказалось на 5 строителей меньше, чем во второй бригаде, а в третьей- на 7 строителей больше чем во второй бригаде. Сколько строителей было в каждой бригаде?

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