Как написать отзыв о герое

Литература
Как написать отзыв о герое
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Гость:
Выскажи своё мнение. как ты относишся к его поступкам,характеру. как ты к нему относишся
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