Привести примеры произведений в которых есть : повести,романы,басни,поэмы,сценки.??аранее спасибо!

Литература
Привести примеры произведений в которых есть : повести,романы,басни,поэмы,сценки.??аранее спасибо!
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