Автомобиль проходит х км за два часа, а автобус - за три часа. Каков путь, если разница скоростей автомобиля и автобуса 32 км/ч?
Математика
Автомобиль проходит х км за два часа, а автобус - за три часа. Каков путь, если разница скоростей автомобиля и автобуса 32 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-2х=32 х=32км______
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