Автомобиль проходит х км за два часа, а автобус - за три часа. Каков путь, если разница скоростей автомобиля и автобуса 32 км/ч?

Математика

Автомобиль проходит х км за два часа, а автобус - за три часа. Каков путь, если разница скоростей автомобиля и автобуса 32 км/ч?

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