Подготовить сообщение о любом животном из атласа-определителя 2 класс?

Окружающий мир
Подготовить сообщение о любом животном из атласа-определителя 2 класс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОПУГАЙ. Самый яркий признак отряда попугаеобразных — высокий, согнутый и острый клюв, отдаленно напоминающий клювы птиц-хищников. Такой клюв необходим для того, чтобы попугай без труда мог взбираться по веткам деревьев и дробить твердые плоды. Толстые и короткие лапы с изогнутыми когтями и повернутыми назад двумя пальцами помогают птице держаться за ветви и подносить пищу к клюву. Летает попугай быстро, но предпочитает не очень большие расстояния. Попугаи знамениты своей способностью к запоминанию слов и подражанию различным звукам, в том числе человеческой речи. Эти природные таланты объясняются наличием у этих птиц достаточно большого головного мозга и развитых голосовых связок.
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