Подготовься к письму под диктовку. одинаково ли будешь действовать при записи слов каждой строки? выбери нуженый способ а)пишу по слуху, б)навожу справку в словаре , в)сравниваю с нормой произнесения слова, г)нахожу проверочное...

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Подготовься к письму под диктовку. одинаково ли будешь действовать при записи слов каждой строки? выбери нуженый способ а)пишу по слуху, б)навожу справку в словаре , в)сравниваю с нормой произнесения слова, г)нахожу проверочное слово? 1.Парта,снежный, игры, взять, книга. 2.взяться, счёты, сшить, школьного (звонка ). 3. слепить,снежки,радостные улыбки,народ. 4. вокзал , лестница, рюкзак, праздник, чувство.

Автор: Гость