Подготовьте сообщение на тему Какими способами можно подобрать проверочное слов?? для слова с безударным гласным звуком в корне?
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Подготовьте сообщение на тему Какими способами можно подобрать проверочное слов?? для слова с безударным гласным звуком в корне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безударные гласные корня проверяются ударением: волна́ - во́лны, мячи́ - мя́ч. Способы проверки безударных гласных в корне 1. Подбор однокоренных слов: соли́ть – со́ль, закрепи́ть – кре́пкий, возду́шный – во́здух. 2. Изменение формы слова: окно́ – о́кна, гроза́ – гро́зы. При подборе однокоренных слов надо учитывать их лексическое значение: спешу́ (в школу) – спе́шка, спишу́ (текст) – пи́шет.
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