Події якого періоду історїї України зображені в поемі "гамалія"?
Українська література
Події якого періоду історїї України зображені в поемі "гамалія"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твір присвячений морському походу запорожців до Туреччини з метою визволення бранців
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