Периоды обращения планет вокруг Солнца планет Земной группы составляют: Меркурия-88 суток, Венеры- 225 суток, Земли-365 суток, Марса 687 суток. Через какой наименьший период времени состоится парад планет, при котором в своем д...

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Периоды обращения планет вокруг Солнца планет Земной группы составляют: Меркурия-88 суток, Венеры- 225 суток, Земли-365 суток, Марса 687 суток. Через какой наименьший период времени состоится парад планет, при котором в своем движении по орбитам они оказываются на одной линии? Как Вам задачка Слабо кому нибудь решить?))

Автор: Гость