Периоды обращения планет вокруг Солнца планет Земной группы составляют: Меркурия-88 суток, Венеры- 225 суток, Земли-365 суток, Марса 687 суток. Через какой наименьший период времени состоится парад планет, при котором в своем д...

Математика
Периоды обращения планет вокруг Солнца планет Земной группы составляют: Меркурия-88 суток, Венеры- 225 суток, Земли-365 суток, Марса 687 суток. Через какой наименьший период времени состоится парад планет, при котором в своем движении по орбитам они оказываются на одной линии? Как Вам задачка Слабо кому нибудь решить?))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАПРОСТО Находим наименьшее общее кратное и получаем НОК(88,225,365,687) = 330996600 дней = 906 840 земных лет. По космическим понятиям  просто мелочь.
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