Как отражается движение Земли вокруг солнца на изменение режима дня в течение года?

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Вращаясь вокруг своей оси, Земля одновременно движется вокруг Солнца, обходя круг за 365 суток 5 ч 48 мин 46 с. Этот период называется астрономический год. Для удобства считается, что в году 365 дней, а через каждые четыре года, когда из шести часов «накопятся» 24 часа, в году бывает не 365, а 366 дней. Такой год называется високосным, а один день прибавляют к февралю. Путь в пространстве, по которому Земля движется вокруг Солнца, называется орбитой. Орбита Земли имеет форму эллипса, поэтому расстояние от Земли до Солнца не постоянно. При нахождении Земли в перигелии (от греч. peri- возле, около и helios - Солнце) — ближайшей к Солнцу точке орбиты — 3 января расстояние равно 147 млн км. В Северном полушарии в это время зима. Самое большое расстояние от Солнца в афелии (от греч. аро — вдали от и helios- Солнце) — наибольшем расстоянии от Солнца — 5 июля. Оно равно 152 млн км. В это время в Северном полушарии лето. Вообщем при движении земли вокруг солнца происходит смена времени года на Земле. Каким образом это может отразиться на режиме дня? Например, зимой день короче, чем летом. Соответственно темным зимним утром сложнее просыпаться)