Теретория по которой текут реки амазонка мисисипи лена обь и нил
География
Теретория по которой текут реки амазонка мисисипи лена обь и нил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амазонка и лена обедененный так что они находится в Африке
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