Какой путь пойдёт поезд со скоростью 64 км/ч за 3/4 ч?

Математика
Какой путь пойдёт поезд со скоростью 64 км/ч за 3/4 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64*3/4=64*3/4=16*3=48
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