Помогите пожалуйста решить столбиком 652 минус 256

Математика
Помогите пожалуйста решить столбиком 652 минус 256
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Гость:
_652 256 ____ 396.)))
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