Подобрать омонимы, составить с этими словами словосочитания: парить, стих, среда, ??лопок, блок, посол, рубка, покос, бокс, устав, повод, три.
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Подобрать омонимы, составить с этими словами словосочитания: парить, стих, среда, ??лопок, блок, посол, рубка, покос, бокс, устав, повод, три.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орел парит над облаками,парить в бане,стих ребенок,прочитать стих,среда обитания ,урок будет в среду,сильный хлопок,новый урожай хлопка,пряный посол ,английский посол,рубка корабля,рубка металла,летний покос,маленький покос,соревнования по боксу,бокс(коробка),устав школы, устав лечь спать,оценка три ,три посильнее .
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