Подобрать проверочные слова к словам спешки,орешки,веткам,ловко,грибки,ягодки,кл??довку,запас,мороз

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Подобрать проверочные слова к словам спешки,орешки,веткам,ловко,грибки,ягодки,кл??довку,запас,мороз
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Автор: Гость
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Гость:
Пеший, орех, ветки, ловкий, гриб, ягоды, кладовая или кладовой, припасы
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