Помогите пожалуйста решить задачу! В понедельник некоторый товар поступил в про??ажу по цене 1000 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой след...

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! В понедельник некоторый товар поступил в про??ажу по цене 1000 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой следующей недели снижается на 20% от предыдущей цены. Сколько рублей будет стоить товар на девятый день после поступления в продажу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Станет дешевле на 20 %   или будет стоить 100-20=80% 1000р-100%   ?р   -80% 100x = 80*1000 x = 800  Ответ : 800 р
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ответ те на вопрос:"чем мне понравилась сказка алые паруса"
Ответить
Математика
Помогите решить пожалуйстааааа
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнения
Ответить
Русский язык
Помогите разобрать предложение "Всегда тревожно и боязно перед неизвестностью"
Ответить
Українська мова
Переводчик є такий щоб робив фонетичну транскрипцію тексту?
Ответить