Помогите пожалуйста решить задачу! В понедельник некоторый товар поступил в про??ажу по цене 1000 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой след...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу! В понедельник некоторый товар поступил в про??ажу по цене 1000 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой следующей недели снижается на 20% от предыдущей цены. Сколько рублей будет стоить товар на девятый день после поступления в продажу?

Автор: Гость