Помогите пожалуйста решить задачу! В понедельник некоторый товар поступил в про??ажу по цене 1000 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой след...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! В понедельник некоторый товар поступил в про??ажу по цене 1000 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой следующей недели снижается на 20% от предыдущей цены. Сколько рублей будет стоить товар на девятый день после поступления в продажу?
Ответ(ы):
Гость:
Станет дешевле на 20 % или будет стоить 100-20=80% 1000р-100% ?р -80% 100x = 80*1000 x = 800 Ответ : 800 р
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