Переводчик є такий щоб робив фонетичну транскрипцію тексту?

Українська мова
Переводчик є такий щоб робив фонетичну транскрипцію тексту?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переводчик, чтобы сделал транскрипцию текста нет. Но есть переводчик, который делает трансрикпцию слов, называется "PROMT". Помогла ? Благодарите :)
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