Х+14=20+14 У-18=90-18 как можно решить. способы подскажите пожалуйста
Математика
Х+14=20+14 У-18=90-18 как можно решить. способы подскажите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Х=20+14-14 У=90-18+18 Х=20 У=90
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