Скласти речення з словосполучення милуватися обличчям вiдмикати дверi ключем

Українська мова
Скласти речення з словосполучення милуватися обличчям вiдмикати дверi ключем
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю милуватися своїм обличчям. Моя подруга вміє відмикати двері без ключа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников. В одном классе 24 ученика,а в другом - 26. Сколько учебников получил каждый класс?
Ответить
Другие предметы
Почему перед зданием зданием равиваются флаги ?????
Ответить
Английский язык
Переведите текст!!!Я не успеваю перевести
Ответить
Алгебра
Решите алгебру 7 класс пжл срочно надо номера 403(1-6) номер 404 весь можно половину если можите решить на листочке
Ответить
Математика
Найдите корни уравнений : 1)2x^2+x-1/2x-1=2 ; 2)5/x-2+1=14/x^2-4x+4
Ответить