Скласти речення з словосполучення милуватися обличчям вiдмикати дверi ключем
Українська мова
Скласти речення з словосполучення милуватися обличчям вiдмикати дверi ключем
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю милуватися своїм обличчям. Моя подруга вміє відмикати двері без ключа
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