Найдите корни уравнений : 1)2x^2+x-1/2x-1=2 ; 2)5/x-2+1=14/x^2-4x+4
Математика
Найдите корни уравнений : 1)2x^2+x-1/2x-1=2 ; 2)5/x-2+1=14/x^2-4x+4
Ответ(ы):
Гость:
1)2x^2+x-1/2x-1=2 2x ²+0,5x-3=0 D=0,25-4*2*(-3)=24,25
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