Богдан лепкий казка про мишку про до розмовляла мишка зі своїми міськиии подругами?

Українська література
Богдан лепкий казка про мишку про до розмовляла мишка зі своїми міськиии подругами?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Її міські подруги казали, що тепер зовсім не залишилося їжі. Але мишка жила в багатому домі і в мишки було вдосталь їжі. Коли вона повернулася додому вона побачила, що до господині прийшла бідна жінка і просила в неї трохи молока, але господиня сказала, що в них теж нема їжі. Тоді мишка розлютилась і погризла всі гроші.
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