Богдан лепкий казка про мишку про до розмовляла мишка зі своїми міськиии подругами?

Гость: Гость:

Її міські подруги казали, що тепер зовсім не залишилося їжі. Але мишка жила в багатому домі і в мишки було вдосталь їжі. Коли вона повернулася додому вона побачила, що до господині прийшла бідна жінка і просила в неї трохи молока, але господиня сказала, що в них теж нема їжі. Тоді мишка розлютилась і погризла всі гроші.