Составь те распространённое пред. на слово реять
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Составь те распространённое пред. на слово реять
Ответ(ы):
Гость:
Воздух начал реять парус корабля.
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