Первый велосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 12 км/ч.Через час после него со скоростью 10 км/ч из того посёлка выехал в том же направлении второй велосипедист, а ещё через час после этого третий. Найдите скорость...

Алгебра

Первый велосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 12 км/ч.Через час после него со скоростью 10 км/ч из того посёлка выехал в том же направлении второй велосипедист, а ещё через час после этого третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 2 часа после этого догнал первого. Ответ дайте в км/ч

Автор: Гость