Первый велосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 12 км/ч.Через час после него со скоростью 10 км/ч из того посёлка выехал в том же направлении второй велосипедист, а ещё через час после этого третий. Найдите скорость...
Алгебра
Первый велосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 12 км/ч.Через час после него со скоростью 10 км/ч из того посёлка выехал в том же направлении второй велосипедист, а ещё через час после этого третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 2 часа после этого догнал первого. Ответ дайте в км/ч
Ответ(ы):
Гость:
У меня получилось 20км/час. Решение см фотографию. Надо составить два уравнения и решить их.
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