Помогитее( На стороне АС треугольника АВС отмечена точка к так что треугольник А??К подобен треугольнику АВС. Найдите АК, КС, ВК, если известно, что АВ:ВС:АС=3:7:9 и Периметр АВС=57

Геометрия

Помогитее( На стороне АС треугольника АВС отмечена точка к так что треугольник А??К подобен треугольнику АВС. Найдите АК, КС, ВК, если известно, что АВ:ВС:АС=3:7:9 и Периметр АВС=57

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