Помогитее( На стороне АС треугольника АВС отмечена точка к так что треугольник А??К подобен треугольнику АВС. Найдите АК, КС, ВК, если известно, что АВ:ВС:АС=3:7:9 и Периметр АВС=57
Геометрия
Помогитее( На стороне АС треугольника АВС отмечена точка к так что треугольник А??К подобен треугольнику АВС. Найдите АК, КС, ВК, если известно, что АВ:ВС:АС=3:7:9 и Периметр АВС=57
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РЕШИ ПРИМЕР !!! ДАМ МНОГО БАЛОВ!!!!! . (98140÷70-0)×607-(415÷415+1-1)×(30958+2-3+1)+250192÷823+1-1=? ?>130-да или нет.
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