Помогитее( На стороне АС треугольника АВС отмечена точка к так что треугольник А??К подобен треугольнику АВС. Найдите АК, КС, ВК, если известно, что АВ:ВС:АС=3:7:9 и Периметр АВС=57

Геометрия
Помогитее( На стороне АС треугольника АВС отмечена точка к так что треугольник А??К подобен треугольнику АВС. Найдите АК, КС, ВК, если известно, что АВ:ВС:АС=3:7:9 и Периметр АВС=57
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
15ый вопрос плизззз срочнооо
Ответить
Математика
РЕШИ ПРИМЕР !!! ДАМ МНОГО БАЛОВ!!!!! . (98140÷70-0)×607-(415÷415+1-1)×(30958+2-3+1)+250192÷823+1-1=? ?>130-да или нет.
Ответить
Русский язык
Номер 480 по помогите решить
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста) Только все нужно подробно расписать Спасибо♥️
Ответить
Математика
Решение етого примера -39,126+12,1+18+21,026=
Ответить