. Что не относится к понятию «основные элементы регулирования рыночной экономики??: А) цена В) предложения С) налоги D) спрос

Обществознание
. Что не относится к понятию «основные элементы регулирования рыночной экономики??: А) цена В) предложения С) налоги D) спрос
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Гость:
 С) Налоги...........
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