. Что не относится к понятию «основные элементы регулирования рыночной экономики??: А) цена В) предложения С) налоги D) спрос

Обществознание

. Что не относится к понятию «основные элементы регулирования рыночной экономики??: А) цена В) предложения С) налоги D) спрос

Автор: Гость