. Что не относится к понятию «основные элементы регулирования рыночной экономики??: А) цена В) предложения С) налоги D) спрос
Обществознание
. Что не относится к понятию «основные элементы регулирования рыночной экономики??: А) цена В) предложения С) налоги D) спрос
Ответ(ы):
Гость:
С) Налоги...........
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