Написать сочинение дни недели рассказывают о себе почему вторник называется вторникам среда четверг и пятница

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Написать сочинение дни недели рассказывают о себе почему вторник называется вторникам среда четверг и пятница
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В неделе 7 дней.И у каждого дня есть своё имя.Понедельник,вторник,среда,четверг,пятница,суббота и воскресение.Понедельник первый день недели,вторник-второй день,среда-третий ,четверг четвёртый,пятница -пятый день,суббота -шестой день,и воскресение -седьмой день.
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