Нужно вставить пропущенное число?) Круг поделен на 8 долей По часовой стрелке ра??положены числа: 2,27,11,18,38,11,83,? Кто угадает закономерность? Спасибо))
Математика
Нужно вставить пропущенное число?) Круг поделен на 8 долей По часовой стрелке ра??положены числа: 2,27,11,18,38,11,83,? Кто угадает закономерность? Спасибо))
Ответ(ы):
Гость:
Закономерность оень длинная (есле все кроме "?" вся закономерность то: заканомернасть : +25 -16 +7 +20 -27 + 72 Число : 108
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