Нужно вставить пропущенное число?) Круг поделен на 8 долей По часовой стрелке ра??положены числа: 2,27,11,18,38,11,83,? Кто угадает закономерность? Спасибо))

Математика

Нужно вставить пропущенное число?) Круг поделен на 8 долей По часовой стрелке ра??положены числа: 2,27,11,18,38,11,83,? Кто угадает закономерность? Спасибо))

Автор: Гость