Подробно изложите данный текст. МАШИНЫ И ЛЮДИ Народ создал в сказках образы волшебников, способных одной рукой передвигать горы, изменять течение рек, ускорять рост растений и совершать другие чудеса. Благодаря развитию техн...

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Подробно изложите данный текст. МАШИНЫ И ЛЮДИ Народ создал в сказках образы волшебников, способных одной рукой передвигать горы, изменять течение рек, ускорять рост растений и совершать другие чудеса. Благодаря развитию техники многое из того, о чём мечтал народ и, что нашло отражение в сказках, теперь становится явью. Современная техника позволяет людям выполнять такие работы, с которыми не справились бы даже сказочные великаны. Машины помогают людям не только в физическом, но и в умственном труде. Машины могут считать, переводить с одного языка на другой, планировать те или иные работы и решать другие задачи. При этом скорость выполнения заданий очень высока: если на какие-либо вычисления человеку нужны годы, ЭВМ выполняют их за минуты. Многие машины так совершенны, что иногда создаётся впечатление, будто они могут работать сами по себе, без участия людей. Некоторые учёные утверждают, что техника постепенно вытеснит человека из производства. Но каких бы успехов не достигла техника, какие бы замечательные автоматы не были созданы, они являются только копиями тех или иных действий человека. Сама машина делает только то, что заложил в неё человек.

Автор: Гость