Подскажите ответ морфологического разбора! слово (покрасили).Мы покрасили калит??у за два часа. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!

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Покрасили I. Покрасили калитку - глагол, т. к обозначает действие. Отвечает на вопрос ( что сделали? ). Н. ф. красить. II. Морфологические признаки: совершенный вид, II спр., мн. ч., прош. вр., 3-е л. III. Синтаксическая роль: сказуемое.