Подскажите пожалуйста, почему Митрофанушка три раза недоросль? напишите пожалу??ста развёрнутый ответ. P.S: Это из комедии Фонвизина "Недоросль"

Литература
Подскажите пожалуйста, почему Митрофанушка три раза недоросль? напишите пожалу??ста развёрнутый ответ. P.S: Это из комедии Фонвизина "Недоросль"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что ему 16 лет, а раньше детей в подростковом возрасте называли недорослями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сократите дробь 18 /24,24/15, 25/35, 81/ 108 12/ 51 4/ 26 10/ 9035/45 15/ 93 30/42 33/ 39 45/51 12/ 60 50/ 100 15/95 33/ 48 63/108 34/ 82 105/200
Ответить
Литература
С какими словами или мыслями умирал тарас из фильма тарас бульба сроочно дам балы
Ответить
Русский язык
Что можно предположить географическом происхождении русского поэта Сергея Есенина основываясь на фонетических особенностях рифмы следующих следующи...
Ответить
Английский язык
1.Complete the conversations. Use one word. 1 A: Ouch! You're standing on my foot B: Oh, i'm ............ .I didn't see you. 2 A: We haven't ...
Ответить
Литература
Скажите как оооооочень быстро можно выучить басню ВОЛК НА ПСАРНЕ?
Ответить