Подскажите пожалуйста, почему Митрофанушка три раза недоросль? напишите пожалу??ста развёрнутый ответ. P.S: Это из комедии Фонвизина "Недоросль"
Литература
Подскажите пожалуйста, почему Митрофанушка три раза недоросль? напишите пожалу??ста развёрнутый ответ. P.S: Это из комедии Фонвизина "Недоросль"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что ему 16 лет, а раньше детей в подростковом возрасте называли недорослями.
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