Подставь в окошко по порядку числа:2,4,6,8.. при подстановке каждого числа получилась верная запись
Математика
Подставь в окошко по порядку числа:2,4,6,8.. при подстановке каждого числа получилась верная запись
Ответ(ы) на вопрос:
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2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
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