Подумай, какое небесное тело имеет два названия. одно-мужского рода, другое-женского.Составь и запиши с этими словами предложения.
Русский язык
Подумай, какое небесное тело имеет два названия. одно-мужского рода, другое-женского.Составь и запиши с этими словами предложения.
Ответ(ы):
Гость:
Луна сегодня полная. Сегодня очень красивый месяц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра
Помогите срочно 1) x²= 25 2) ( x - 3 ) ( x + 4 ) = 0 3) x²- 2x +1 = 0 4) 2x=1 5) 5x² = 0 6)x² - 4x +3 = 0 7) x² +9 = 0 8) x² - 10x ...
Биология
Процесс бескислородного расщепления глюкозы называется: а)фотолизом б)гликоли??ом в)гидролизом г)нет правильного ответа
Русский язык