Подумай, какое небесное тело имеет два названия. одно-мужского рода, другое-женского.Составь и запиши с этими словами предложения.

Русский язык

Подумай, какое небесное тело имеет два названия. одно-мужского рода, другое-женского.Составь и запиши с этими словами предложения.

Автор: Гость