Поезд прошел 3/5 часа со скоростью 75 км/ч и 3 часа со скоростью 81целая 1/6 км/ч. Каков в??сь путь пройденный поездом? (Просьба деление указывать так-: Умножение так-*)

Математика
Поезд прошел 3/5 часа со скоростью 75 км/ч и 3 часа со скоростью 81целая 1/6 км/ч. Каков в??сь путь пройденный поездом? (Просьба деление указывать так-: Умножение так-*)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 75*3/5=45 км прошел поезд со скоростью 75 км/ч 2) 81 1/6*3=487/6*3=487/2=243 1/2=243,5 км =243 км 500 м прошел поезд за 3 часа со скоростью 81 1/6 км/ч 3) 45 км+243км 500м=288 км 500м весь путь, пройденный поездом Ответ: 288 км 500 м
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