Разгадай. кроссворд. и. прочитай. название. предмета. мебели

Английский язык
Разгадай. кроссворд. и. прочитай. название. предмета. мебели
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.tail 1.suit воооооттт.....
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