С какими из перечисленных веществ взаимодействует оксид натрия. фосфорная кислота , оксид углерода (4), гидроксид кальция , вода , калий , оксид фосфора (5), хлорид натрия
Химия
С какими из перечисленных веществ взаимодействует оксид натрия. фосфорная кислота , оксид углерода (4), гидроксид кальция , вода , калий , оксид фосфора (5), хлорид натрия
Ответ(ы):
Гость:
3Na2O+2H3PO4=2Na3PO4+3H2O Na2O+CO2==Na2CO3 Na2O+H2O=2 NaOH 3Na2O+P2O5=2Na3PO4
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