Как решить задачу??-Для изготовления 3 кувшинов нужно столько же глины сколько для 7 чаш. Сколько чаш можно слепить из глины которой хватит для 12 кувшинов

Математика
Как решить задачу??-Для изготовления 3 кувшинов нужно столько же глины сколько для 7 чаш. Сколько чаш можно слепить из глины которой хватит для 12 кувшинов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 кувшина-7 чашек 12 кувшинов- Х чашек Х =7*12:3=28 чашек
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