Как решить задачу??-Для изготовления 3 кувшинов нужно столько же глины сколько для 7 чаш. Сколько чаш можно слепить из глины которой хватит для 12 кувшинов

Математика

Как решить задачу??-Для изготовления 3 кувшинов нужно столько же глины сколько для 7 чаш. Сколько чаш можно слепить из глины которой хватит для 12 кувшинов

Автор: Гость