За 12 кг яблок заплатили 2400 тг.сколько колограммов груш можно купить на эту сумму,е??ли 1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок? скажите краткую запись
Русский язык
За 12 кг яблок заплатили 2400 тг.сколько колограммов груш можно купить на эту сумму,е??ли 1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок? скажите краткую запись
Ответ(ы):
Гость:
12 кг яблок = 2400 тг. 2400тг/12 кг = 200тг за 1 кг яблок груши на 40 тг дороже, значит 240 тг за 1 кг груш 2400/240=10 кг груш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите, вставляя пропущенные буквы.Что нужно сделать чтобы не ошибиться в написании личных окончаний??? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! 1)Мы шага..м п...
География
Берёт начало в Скалистых горах штата Колорадо и течёт преимущественно на юго-запад, вплоть до водохранилища Мид на границе Аризоны и Невады, откуда...
Английский язык
1. Nobody ___ to school on Sundays. a) Go b) is going c) have done d) goes 2. I am interested ___ mathematics and English. a) On ...
География
Животные – обитатели арктической тундры 1) белые медведи, лисы, северные олени 2) бурые медведи, песцы, лисы 3) леминги, северные олени, песц...
Геометрия