За 12 кг яблок заплатили 2400 тг.сколько колограммов груш можно купить на эту сумму,е??ли 1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок? скажите краткую запись

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За 12 кг яблок заплатили 2400 тг.сколько колограммов груш можно купить на эту сумму,е??ли 1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок? скажите краткую запись

Автор: Гость