Запишите, вставляя пропущенные буквы.Что нужно сделать чтобы не ошибиться в написании личных окончаний??? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! 1)Мы шага..м по проспекту. 2)Мальчик чин..т стул. 3)Ты меня не слуша..шь. 4)Вы меня хорошо вид....

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.Вставляем буквы в окончания! мы шагаЕМ - шагать 1 спряжениемальчик чинИт чинИТЬ - 2 спр.ты не слушаЕшь слушать - 1 спр.вы видИте видеть (исключение) - 2 спр.мама стелЕт стелить (из 2 гл.-исключений) - 1 спр.ты не догонИшь доГНАТЬ (тз 11 гл.-исключений) - 2 спр. Во всех этих формах окончания безударные, значит, ставим в неопределенную форму.Если окончиваются на -ИТЬ (кроме 2 глаголов) и если это 11 глаголов-исключений, то это глагол 2 спряжения. Все остальные - 1-го. В окончаниях глаголов 2 спр. пишем И, 1-го - пишем Е.