Запишите, вставляя пропущенные буквы.Что нужно сделать чтобы не ошибиться в написании личных окончаний??? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! 1)Мы шага..м по проспекту. 2)Мальчик чин..т стул. 3)Ты меня не слуша..шь. 4)Вы меня хорошо вид....
Русский язык
Запишите, вставляя пропущенные буквы.Что нужно сделать чтобы не ошибиться в написании личных окончаний??? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! 1)Мы шага..м по проспекту. 2)Мальчик чин..т стул. 3)Ты меня не слуша..шь. 4)Вы меня хорошо вид..те? 5) Мама стел..т постель. 6)Ты меня не догон..шь
Ответ(ы):
Гость:
.Вставляем буквы в окончания! мы шагаЕМ - шагать 1 спряжениемальчик чинИт чинИТЬ - 2 спр.ты не слушаЕшь слушать - 1 спр.вы видИте видеть (исключение) - 2 спр.мама стелЕт стелить (из 2 гл.-исключений) - 1 спр.ты не догонИшь доГНАТЬ (тз 11 гл.-исключений) - 2 спр. Во всех этих формах окончания безударные, значит, ставим в неопределенную форму.Если окончиваются на -ИТЬ (кроме 2 глаголов) и если это 11 глаголов-исключений, то это глагол 2 спряжения. Все остальные - 1-го. В окончаниях глаголов 2 спр. пишем И, 1-го - пишем Е.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Берёт начало в Скалистых горах штата Колорадо и течёт преимущественно на юго-запад, вплоть до водохранилища Мид на границе Аризоны и Невады, откуда...
Английский язык
1. Nobody ___ to school on Sundays. a) Go b) is going c) have done d) goes 2. I am interested ___ mathematics and English. a) On ...
География
Животные – обитатели арктической тундры 1) белые медведи, лисы, северные олени 2) бурые медведи, песцы, лисы 3) леминги, северные олени, песц...
Геометрия
Математика