Ребята пожалуйста помогите дам сразу кто нормально ответит 50 спасибо и 50 баллов т??к если текст перевода норм будет

Гость: Гость:

Синяя форма, красный ствол,красные сапоги, и долго, плевет красный плащ. Высокий, сильный, непобедимый. Добрый, умный, только быстрее, чем на большой скорости пули, более мощным, чем поезд! Возможность прыгать с здания к зданию в один прыжок.Вот Супермен, наш самый любимый супергерой! Сверхчеловек родился в 1933 году его настоящие родители были старшеклассники Джерри Сигел и Джо Шустер от Кливленд, Огайо.Джерри и Джо были довольно застенчивый и непопулярным в школе, так что они сделали до супергероя жить жизнью фантазии через него! Как гласит история, Супермен пришел из умирающей планеты Криптон. Его родители отправили его на Землю в ракете, чтобы спасти его. Ракета упала в Канзасе рядом город под названием Смолвиль. Несколько фермеров нашел мальчик принял его и назвал его Кларк. Как Кларк вырос, он получил силу от Солнца К тому времени он был взрослый, он был в состоянии летать огонь теплового зрения у него из глаз и видеть сквозь стены. С этой точки, что он Супермен Супермен символ американской мечты. Он человек, который старается и преуспевает. Он также классический герой кто борется преступников и спасает беспомощным Он супергерой мы все знаем и любим!