Перечислите факторы развития и размещения сельского хозяйства
География
Перечислите факторы развития и размещения сельского хозяйства
Ответ(ы):
Гость:
Природные факторы размещения и специализации сельского хозяйства: - качество почв; - продолжительность безморозного периода (обеспеченность теплом); - суммарная солнечная радиация (обеспеченность светом); - условия увлажнения (количество осадков); - вероятность повторяемости неблагоприятных метеорологических условий (засуха, заморозки, ветровая и водная эрозия); - обеспеченность водными ресурсами; - топографические условия местности и др.
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