Перечислите факторы развития и размещения сельского хозяйства

Гость: Гость:

Природные факторы размещения и специализации сельского хозяйства: - качество почв; - продолжительность безморозного периода (обеспеченность теплом); - суммарная солнечная радиация (обеспеченность светом); - условия увлажнения (количество осадков); - вероятность повторяемости неблагоприятных метеорологических условий (засуха, заморозки, ветровая и водная эрозия); - обеспеченность водными ресурсами; - топографические условия местности и др.