На диаграмме показана масса привезенных на базу овощей: картофеля, капусты, свекл?? и моркови (одной клеткой изображено 5 тонн овощей). Заполните таблицу. Каких овощей принесли больше всего? На сколько тонн меньше капусты, ч...

Математика
На диаграмме показана масса привезенных на базу овощей: картофеля, капусты, свекл?? и моркови (одной клеткой изображено 5 тонн овощей). Заполните таблицу. Каких овощей принесли больше всего? На сколько тонн меньше капусты, чем моркови? На сколько тонн больше картофеля, чем капусты? Во сколько раз капусты меньше, чем свеклы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Морковь — 35 Свекла — 60 Капуста — 30 Картофель — 40 1. 35-30= на 5 тонн капусты меньше, чем моркови 2. 40-30 = на 10 тонн картофеля больше, чем капусты 3. 60:30 = в 2 раза капусты меньше, чем свеклы
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