На диаграмме показана масса привезенных на базу овощей: картофеля, капусты, свекл?? и моркови (одной клеткой изображено 5 тонн овощей). Заполните таблицу. Каких овощей принесли больше всего? На сколько тонн меньше капусты, ч...

Математика

На диаграмме показана масса привезенных на базу овощей: картофеля, капусты, свекл?? и моркови (одной клеткой изображено 5 тонн овощей). Заполните таблицу. Каких овощей принесли больше всего? На сколько тонн меньше капусты, чем моркови? На сколько тонн больше картофеля, чем капусты? Во сколько раз капусты меньше, чем свеклы?

Автор: Гость