На диаграмме показана масса привезенных на базу овощей: картофеля, капусты, свекл?? и моркови (одной клеткой изображено 5 тонн овощей). Заполните таблицу. Каких овощей принесли больше всего? На сколько тонн меньше капусты, ч...
Математика
На диаграмме показана масса привезенных на базу овощей: картофеля, капусты, свекл?? и моркови (одной клеткой изображено 5 тонн овощей). Заполните таблицу. Каких овощей принесли больше всего? На сколько тонн меньше капусты, чем моркови? На сколько тонн больше картофеля, чем капусты? Во сколько раз капусты меньше, чем свеклы?
Ответ(ы):
Гость:
Морковь — 35 Свекла — 60 Капуста — 30 Картофель — 40 1. 35-30= на 5 тонн капусты меньше, чем моркови 2. 40-30 = на 10 тонн картофеля больше, чем капусты 3. 60:30 = в 2 раза капусты меньше, чем свеклы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Размер кафе 12м в ширину, 8м в ширину и 6 м в высоту. На покраску 1кв.м. нужно 500 гр крас??и. Сколько краски нужно для окрашивания стен, если окна...
Информатика
Выберите вариант, в котором объем памяти расположены в порядке возрастания 1)10би??,20бит,2байти,1Кбайт,1010байт 2)10бит,20бит,2байта,1010байт,...