За 12 кг яблок заплатили 2400 тг.Сколько груш можно купить,если 1кг груш на 40 тг дорлже 1 кг яблок?скажите краткую запись
Математика
За 12 кг яблок заплатили 2400 тг.Сколько груш можно купить,если 1кг груш на 40 тг дорлже 1 кг яблок?скажите краткую запись
Ответ(ы):
Гость:
2400:12+40=240(тг) - 1кг груш 2400:240=10(кг) Ответ: на эти деньги можно купить 10 кг груш.
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