За 12 кг яблок заплатили 2400 тг.Сколько груш можно купить,если 1кг груш на 40 тг дорлже 1 кг яблок?скажите краткую запись

Математика

За 12 кг яблок заплатили 2400 тг.Сколько груш можно купить,если 1кг груш на 40 тг дорлже 1 кг яблок?скажите краткую запись

Автор: Гость