Из одного города в другой выехал автобус со скорстью 56 2/5км/ч.через 1ч вслед за ним ??ыехала легковая машина.Через 2ч она догнола автобус и отьехала от него на расстояние 10км.Найди скорость машины?

Математика
Из одного города в другой выехал автобус со скорстью 56 2/5км/ч.через 1ч вслед за ним ??ыехала легковая машина.Через 2ч она догнола автобус и отьехала от него на расстояние 10км.Найди скорость машины?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)56 2/5 *3=169,2(км)проехал автобус за 3 часа   2)169,2+10=172,2(км)-проехала легковая  3)172,2 : 2=86,1  -Скорость легковой
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