Из одного города в другой выехал автобус со скорстью 56 2/5км/ч.через 1ч вслед за ним ??ыехала легковая машина.Через 2ч она догнола автобус и отьехала от него на расстояние 10км.Найди скорость машины?

Математика

Из одного города в другой выехал автобус со скорстью 56 2/5км/ч.через 1ч вслед за ним ??ыехала легковая машина.Через 2ч она догнола автобус и отьехала от него на расстояние 10км.Найди скорость машины?

Автор: Гость