Будова слова--комора,комірник

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Будова слова--комора,комірник
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Автор: Гость
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Гость:
Комора комор - корінь  а - закінчення комор - основа комірник  комір - корінь ник - суфікс комірник - основа
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