Будова слова--комора,комірник
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Будова слова--комора,комірник
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Комора комор - корінь а - закінчення комор - основа комірник комір - корінь ник - суфікс комірник - основа
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