Упростите выражение и найдите его значение при c=12,4, d=7,6: -3,6+d+6,51+(-2,4)+c+(-4,51).
Математика
Упростите выражение и найдите его значение при c=12,4, d=7,6: -3,6+d+6,51+(-2,4)+c+(-4,51).
Ответ(ы):
Гость:
-3,6+d+6,51+(-2,4)+c+(-4,51)= -3,6+7,6+6,51-2,4+12,4-4,51= -6+10+18,91-4,51=18,4
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