Упростите выражение и найдите его значение при c=12,4, d=7,6: -3,6+d+6,51+(-2,4)+c+(-4,51).

Математика

Упростите выражение и найдите его значение при c=12,4, d=7,6: -3,6+d+6,51+(-2,4)+c+(-4,51).

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