Составь уравнение и реши его.сумматрёх чисел равна 20217.одна изслагаемых.найменьшее пятизначное число другое найбольшее четырёхзначное число.найди третье слагаемое
Математика
Составь уравнение и реши его.сумматрёх чисел равна 20217.одна изслагаемых.найменьшее пятизначное число другое найбольшее четырёхзначное число.найди третье слагаемое
Ответ(ы):
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1 слагаемое 10000 2 слагаемое 9999 3 слагаемое х сумма 20217 х+10000+9999=20217 х+19999=20217 х=20217-19999 х=218 Ответ 3 слагаемое 218
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