Округлите числа до тысячных: 2,5555 ; 48,0099 . Заранее спасибо

Математика
Округлите числа до тысячных: 2,5555 ; 48,0099 . Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2,5555 = 2,556 48,0099 = 48,01 второе до тысячных невозможно!
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