Запиши одно общее свойство чисел 562, 866, 164, 460.
Математика
Запиши одно общее свойство чисел 562, 866, 164, 460.
Ответ(ы):
Гость:
Везде присутствует цифра 6 (в десятках)
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