1.Какова средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре (- 273 град С)? 2. Какова средняя квадратичная скорость молекул гелия на солнце при температуре 6000 К? Молекулярная масса гелия 4.

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Средняя квадратичная энергия =3/2*kT где k постоянная Больцмана равная 1,38*10 (-23) ДЖ/К. -273 ЦЕЛЬСИЯ ≈0 КЕЛЬВИНА и ср.энергия ≈0 6000К. приравняем 3/2кТ=mv²/2⇒v=√(3kT/m0) m0-масса молекулы гелия, ее можно найти как m/Na m-молекулярный вес = 4 и Na - число Авагадро, в итоге имеем v=√(3kTNa/m)=√(3*1.38*10^-23*6*10^3*6*10^23/4*10^-3)≈6.1*10³ м/c